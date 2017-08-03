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00:53 (мск), источник: Tengrinews

4 человека пострадали в двух ДТП в Алматы

В Алматы четыре человека пострадали в двух ДТП, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

Источник: Tengrinews

Первое ДТП с участием трех авто произошло на пересечении улиц Шемякина и Кожедуба. По словам очевидцев, водитель Mercedes двигался по Шемякина в северной направлении и на перекрестке собирался повернуть налево. В этот момент водитель Lexus RX двигался по Шемякина на юг. Произошло столкновение. В результате Mercedes врезался в забор частного дома, зацепив по пути припаркованную Lada Priora. В ДТП пострадали водитель и два пассажира Mercedes. Их госпитализировали в больницу.

Вторая авария произошла на пересечении улиц Брусиловского и Шакарима. Как рассказали очевидцы, Toyota Exiv двигалась по улице Брусиловского в южном направлении. На перекрестке с улицей Шакарима перед авто выскочила Toyota Carina E, водитель которой не заметил или решил проигнорировать знак «Уступи дорогу». Водитель Exiv не успел остановиться и протаранил Carina в бок. Иномарку от удара откинуло на припаркованный Mitsubishi Galant. В аварии пострадала пассажирка Carina — ее осмотрели и оставили на месте.

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