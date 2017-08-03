4 человека пострадали в двух ДТП в Алматы

Первое ДТП с участием трех авто произошло на пересечении улиц Шемякина и Кожедуба. По словам очевидцев, водитель Mercedes двигался по Шемякина в северной направлении и на перекрестке собирался повернуть налево. В этот момент водитель Lexus RX двигался по Шемякина на юг. Произошло столкновение. В результате Mercedes врезался в забор частного дома, зацепив по пути припаркованную Lada Priora. В ДТП пострадали водитель и два пассажира Mercedes. Их госпитализировали в больницу.