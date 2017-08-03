На Камчатке освободили запутавшуюся в рыбацких сетях белуху

О происшествии спасателям сообщил очевидец. По его словам, кит также зацепился хвостом за так называемый «якорь-мертвяк».
«Для оказания помощи млекопитающему на катере МЧС России к месту происшествия выдвинулись спасатели и научные работники. Ситуация осложнялась тем, что к моменту прибытия спасателей кит был очень сильно напуган и начинал биться, как только к нему подплывал катер», — говорится в сообщении.
«Удерживая животное на весу, мы обрезали верёвки. Всего спасательная операция вместе с дорогой заняла около трёх часов», — сказал старший группы Дальневосточного регионального спасательного отряда МЧС России поиска и спасения на водных объектах Игорь Шилин.
Он добавил, что, по словам учёных, заход белухи в акваторию Авачинской бухты — редкое явление.
Белуха — арктический дельфин из подотряда зубатых китов. Это крупные млекопитающие, которые могут достигать в длину до 6 метров, а весить могут до 2-х тонн. Взрослые особи имеют белый окрас, благодаря которому они и получили свое название.