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02:25 (мск), источник: РИА Новости

На Камчатке освободили запутавшуюся в рыбацких сетях белуху

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг — РИА Новости. Камчатские спасатели освободили белуху, которая запуталась в рыбацких сетях в бухте Шлюпочная в районе скал Три брата в акватории Авачинской бухты, сообщает краевой главк МЧС.

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О происшествии спасателям сообщил очевидец. По его словам, кит также зацепился хвостом за так называемый «якорь-мертвяк».

«Для оказания помощи млекопитающему на катере МЧС России к месту происшествия выдвинулись спасатели и научные работники. Ситуация осложнялась тем, что к моменту прибытия спасателей кит был очень сильно напуган и начинал биться, как только к нему подплывал катер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что белуха не была ранена, но сети плотно окутали её, в некоторых местах у млекопитающего был содран кожный покров.
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«Удерживая животное на весу, мы обрезали верёвки. Всего спасательная операция вместе с дорогой заняла около трёх часов», — сказал старший группы Дальневосточного регионального спасательного отряда МЧС России поиска и спасения на водных объектах Игорь Шилин.

Он добавил, что, по словам учёных, заход белухи в акваторию Авачинской бухты — редкое явление.

Белуха — арктический дельфин из подотряда зубатых китов. Это крупные млекопитающие, которые могут достигать в длину до 6 метров, а весить могут до 2-х тонн. Взрослые особи имеют белый окрас, благодаря которому они и получили свое название.

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