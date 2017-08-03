На Камчатке освободили запутавшуюся в рыбацких сетях белуху

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О происшествии спасателям сообщил очевидец. По его словам, кит также зацепился хвостом за так называемый «якорь-мертвяк».

«Для оказания помощи млекопитающему на катере МЧС России к месту происшествия выдвинулись спасатели и научные работники. Ситуация осложнялась тем, что к моменту прибытия спасателей кит был очень сильно напуган и начинал биться, как только к нему подплывал катер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что белуха не была ранена, но сети плотно окутали её, в некоторых местах у млекопитающего был содран кожный покров.

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«Удерживая животное на весу, мы обрезали верёвки. Всего спасательная операция вместе с дорогой заняла около трёх часов», — сказал старший группы Дальневосточного регионального спасательного отряда МЧС России поиска и спасения на водных объектах Игорь Шилин.

Он добавил, что, по словам учёных, заход белухи в акваторию Авачинской бухты — редкое явление.