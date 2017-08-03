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03:39 (мск), источник: Восток Медиа

На тушение пожаров у деревень-призраков в Хабаровском крае тратят миллионы

Только в Амурском районе семь таких населённых пунктов.

В Хабаровском крае на ликвидацию одного пожара вблизи деревни-призрака тратят более одного миллиона рублей. Только в Амурском районе насчитывается семь населённых пунктов, где остались дома, но люди в них не живут.

В прошлом году в муниципальном образовании сгорело порядка 40% лесной, природоохранной, парковой зоны и территорий вблизи населённых пунктов. Чтобы подобная ситуация не повторилась, этой осенью региональные власти контролируют работу надзорных ведомств. Одна из острых проблем — высокие затраты на защиту малонаселённых пунктов. В Амурском районе их около 50. По данным регионального правительства, во многих из них проживают от одного до семи человек. Также есть вероятность, что хозяин дома только прописан по этому адресу.

Заместитель председателя правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук обратился к главе Амурского района с вопросом о том, какие работы ведутся по ликвидации таких населённых пунктов или их защите от пожароопасного осеннего периода.

«Мы работаем в обоих направлениях. В плане ликвидации данных населённых пунктиков, а у нас их 19 из 33, то есть больше 50 процентов. А таких, где живут от одного до пяти человек, у нас семь. В настоящий момент мы занимаемся одним таким населённым пунктом. Прописанных там нет, но есть хабаровчане со своими дачами Дома зарегистрированы, но никто не прописан. Мы пытаемся в правовом поле отработать этот вопрос, чтобы хотя бы попробовать один населённый пункт ликвидировать. С остальными дела не очень здорово получаются: граждане отказываются куда-либо переезжать, выписываться и покидать место жительства. В осеннее время мы планируем сделать минерализованные полосы для дополнительной защиты этих малонаселённых пунктов», — сообщил глава Амурского района Иван Масько.

Однако Анатолия Литвинчука такой ответ не удовлетворил. По его мнению, переубедить можно любого, тем более, если в населённом пункте проживает только один-два человека. Чиновник уверен, что таким людям необходимо предлагать другие варианты жилья.

«Мы по Хевчену 1,5 миллиона потратили, когда летали туда. За эти деньги можно было несколько квартир этим людям в вашей деревне купить и переселить их туда, к примеру. Защищать одного человека, который живёт в тайге? Мы не имеем такой возможности. Я попрошу ещё раз внимательно с юристами проработать этот вопрос и комитет по гражданской позиции прошу подключиться и совместно выработать какое-то решение», — отметил Анатолий Литвинчук.

В этом году с начала сезона специалисты зафиксировали около 250 пожаров, что на 30 больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом их общая площадь изменений не претерпела. Количество сгоревших дачных домов и других строений достигает сотни. Большинство из них, по данным властей, построено самовольно.

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