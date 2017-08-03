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03:40 (мск), источник: РИА Новости

Опубликовано видео перестрелки с «бандой ГТА» в Мособлсуде

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео перестрелки правоохранителей с членами «банды ГТА» в здании Мособлсуда.

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На кадрах видно, как несколько человек стоят возле дверей в зале суда, куда через некоторое время пытаются ворваться преступники. После этого между членами «банды ГТА» и сотрудниками полиции начинается перестрелка.

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Инцидент произошел первого августа. Пятеро подсудимых напали на конвоиров и отобрали их табельное оружие. Однако правоохранителям удалось пресечь попытку побега, ликвидировав трех преступников, еще двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В результате перестрелки также ранения получили боец ОМОНа и двое полицейских.

В последующем в Росгвардии отметили, что охранники допустили грубейшие ошибки при конвоировании.

«Банда ГТА» орудовала на дорогах в Подмосковье в 2012—2014 годах. При помощи самодельных шипов злоумышленники останавливали водителей, пробивая шины транспортного средства, в затем убивали своих жертв и забирали их имущество. Следствие предполагает, что преступники совершили 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух. Всего в банду, по версии следствия, входили не менее 15 выходцев из Средней Азии.

Комментарии
1
рудолф Штаудингер
ЭТО не грубейшие ошибки, а преступная халатность.
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