Опубликовано видео перестрелки с «бандой ГТА» в Мособлсуде

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На кадрах видно, как несколько человек стоят возле дверей в зале суда, куда через некоторое время пытаются ворваться преступники. После этого между членами «банды ГТА» и сотрудниками полиции начинается перестрелка.

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Инцидент произошел первого августа. Пятеро подсудимых напали на конвоиров и отобрали их табельное оружие. Однако правоохранителям удалось пресечь попытку побега, ликвидировав трех преступников, еще двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В результате перестрелки также ранения получили боец ОМОНа и двое полицейских.

В последующем в Росгвардии отметили, что охранники допустили грубейшие ошибки при конвоировании.