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05:07 (мск), источник: Интерфакс

В Афганистане погибли два американских военнослужащих

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Два американских военнослужащих погибли при теракте против конвоя сил НАТО в провинции Кандагар на юге Афганистана, официально подтвердили в Пентагоне.

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Ответственность за взрыв, устроенный террористом-смертником, взяли на себя афганские талибы.

Более подробной информации пока нет. Руководство силами США в Афганистане отказалось от комментариев, сообщило агентство «Ассошиэйтед пресс» (АП).

Как напомнил телеканал NBC, на состоявшейся в июле встрече с генералами президент Дональд Трамп не скрывал крайнего раздражения в связи с ситуацией в Афганистане и даже предлагал сменить командующего силами США и НАТО в Афганистане генерала Джона Николсона.

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