В Афганистане погибли два американских военнослужащих
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Два американских военнослужащих погибли при теракте против конвоя сил НАТО в провинции Кандагар на юге Афганистана, официально подтвердили в Пентагоне.
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Два американских военнослужащих погибли при теракте против конвоя сил НАТО в провинции Кандагар на юге Афганистана, официально подтвердили в Пентагоне.
Ответственность за взрыв, устроенный
Более подробной информации пока нет. Руководство силами США в Афганистане отказалось от комментариев, сообщило агентство «Ассошиэйтед пресс» (АП).
Как напомнил телеканал NBC, на состоявшейся в июле встрече с генералами президент Дональд Трамп не скрывал крайнего раздражения в связи с ситуацией в Афганистане и даже предлагал сменить командующего силами США и НАТО в Афганистане генерала Джона Николсона.