В Приморье бизнес-леди пыталась подкупить следователя
Она хотела воздействовать на сотрудника СК, чтобы закрыть дело о невыплате зарплаты.
Она хотела воздействовать на сотрудника СК, чтобы закрыть дело о невыплате зарплаты.
В Уссурийске суд вынес приговор женщине — директору одного из городских предприятий — за взятку в 100 тысяч рублей. На тот момент глава фирмы уже находилась под следствием по 145 статье УК РФ
Денежные средства коммерсантка передавала через своего адвоката по делу о зарплатах. Сам юридический защитник уже привлечён за посредничество. Подсудимая намеревалась воздействовать на сотрудника следственного отдела Уссурийска — чтобы тот свернул делопроизводство в отношении женщины. Во время передачи 100 000 рублей адвокат был задержан правоохранительными органами.
По итогам заседания Уссурийский районный суд признал фигурантку виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, предпринимательница должна будет выплатить штраф в 10-кратном размере взятки, то есть около миллиона рублей. В настоящее время приговор в законную силу ещё не вступил.