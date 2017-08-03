В Приморье бизнес-леди пыталась подкупить следователя

В Уссурийске суд вынес приговор женщине — директору одного из городских предприятий — за взятку в 100 тысяч рублей. На тот момент глава фирмы уже находилась под следствием по 145 статье УК РФ из-за невыплаты своим сотрудникам зарплаты свыше 3 месяцев. Весной прошлого года она попыталась подкупить следователя, на чём и попалась, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Денежные средства коммерсантка передавала через своего адвоката по делу о зарплатах. Сам юридический защитник уже привлечён за посредничество. Подсудимая намеревалась воздействовать на сотрудника следственного отдела Уссурийска — чтобы тот свернул делопроизводство в отношении женщины. Во время передачи 100 000 рублей адвокат был задержан правоохранительными органами.