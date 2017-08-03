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03:51 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье бизнес-леди пыталась подкупить следователя

Она хотела воздействовать на сотрудника СК, чтобы закрыть дело о невыплате зарплаты.

В Уссурийске суд вынес приговор женщине — директору одного из городских предприятий — за взятку в 100 тысяч рублей. На тот момент глава фирмы уже находилась под следствием по 145 статье УК РФ из-за невыплаты своим сотрудникам зарплаты свыше 3 месяцев. Весной прошлого года она попыталась подкупить следователя, на чём и попалась, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Денежные средства коммерсантка передавала через своего адвоката по делу о зарплатах. Сам юридический защитник уже привлечён за посредничество. Подсудимая намеревалась воздействовать на сотрудника следственного отдела Уссурийска — чтобы тот свернул делопроизводство в отношении женщины. Во время передачи 100 000 рублей адвокат был задержан правоохранительными органами.

По итогам заседания Уссурийский районный суд признал фигурантку виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, предпринимательница должна будет выплатить штраф в 10-кратном размере взятки, то есть около миллиона рублей. В настоящее время приговор в законную силу ещё не вступил.

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