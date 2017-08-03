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04:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Агрессивный мужчина устроил стрельбу в частном секторе Хабаровска

Сотрудники Росгвардии задержали стрелка.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 августа, AmurMedia.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Хабаровскому краю задержали мужчину, устроившего стрельбу в краевой столице. Во время несения службы патрульные получили информацию о том, что в районе частных домовладений на улице Минской слышны выстрелы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Росгвардии.

К правоохранителям обратилась женщина, объяснившая, что сосед произвёл выстрел в сторону её дома, в результате чего пуля пробила оконное стекло.

Сотрудники Росгвардии увидели во дворе соседнего домовладения неизвестного мужчину с обрезом охотничьего ружья в руках. Вёл он себя крайне агрессивно и угрожал применить оружие в случае, если к нему попытаются приблизиться.

Стражи правопорядка пытались убедить мужчину прекратить противоправные действия и сложить оружие, однако на их требования и уговоры он никак не реагировал.

Выждав удобный момент, один из сотрудников Росгвардии стремительно бросившись к правонарушителю, выбил из его рук оружие и повалил злоумышленника на землю. В этот момент произошел самопроизвольный выстрел, в результате которого никто не пострадал.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. С места происшествия патрульные изъяли обрез охотничьего гладкоствольного ружья 28 калибра.

Как выяснили следователи, задержанный уже неоднократно был судим — последний раз — за разбой, а на свободу он вышел в начале 2017 года. Оружие направлено на экспертизу.

По данному факту проводится проверка.

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