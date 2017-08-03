В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за подхода тайфуна Noru
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение
Noru находится в стадии супертайфуна в Тихом океане. Давление в его центре — 930 гПа, максимальный ветер вблизи центра — около 70 м/с. Как ранее сообщал Примгидромет, с 8 по 10 августа в той или иной степени тайфун будет оказывать влияние на погоду Приморского края, туристов предупредили о возможной эвакуации. В среду в Приморье ввели режим повышенной готовности.
Отмечается, что до 4 августа в крае будет атмосферный фронт, ожидаются сильные дожди, в отдельных районах сильные ливни с грозами. Общее количество осадков за этот период может достичь до одной декадной нормы, местами в западных и центральных районах до двух норм. Дожди могут вызвать локальные паводки на реках Большая Уссурка, Малиновка и их притоках, а также местами на реках западных районов.
«В период с 8 по 10 августа возможен выход на Приморье мощного тайфуна Noru с сильными (15−40 мм), местами очень сильными дождями (50−100 мм за 12 часов и менее) при
При этом синоптики сообщают, что к штормовому предупреждению возможны уточнения.