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06:41 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за подхода тайфуна Noru

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за подхода тихоокеанского тайфуна Noru, который может на следующей неделе принести в Приморье очень сильные дожди, ураганный ветер и вызвать подтопления, сообщает Примгидромет.

Источник: РИА Новости

Noru находится в стадии супертайфуна в Тихом океане. Давление в его центре — 930 гПа, максимальный ветер вблизи центра — около 70 м/с. Как ранее сообщал Примгидромет, с 8 по 10 августа в той или иной степени тайфун будет оказывать влияние на погоду Приморского края, туристов предупредили о возможной эвакуации. В среду в Приморье ввели режим повышенной готовности.

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Отмечается, что до 4 августа в крае будет атмосферный фронт, ожидаются сильные дожди, в отдельных районах сильные ливни с грозами. Общее количество осадков за этот период может достичь до одной декадной нормы, местами в западных и центральных районах до двух норм. Дожди могут вызвать локальные паводки на реках Большая Уссурка, Малиновка и их притоках, а также местами на реках западных районов.

«В период с 8 по 10 августа возможен выход на Приморье мощного тайфуна Noru с сильными (15−40 мм), местами очень сильными дождями (50−100 мм за 12 часов и менее) при юго-восточном, восточном ветре 15−20 м/с, на побережье порывами 25−30 м/с, на мысах до 33−35 м/с (ураган). В заливе Петра Великого и районе Поворотный — Золотой ожидается опасная высота волн 4−5 метров. В бухтах южного и восточного побережий сильный накат, местами нагонные явления», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, возможны подъемы уровня воды в реках до 1−3 метров, затопления территорий, перемыв автодорог, повреждение мостов, подтопление сельхозугодий.

При этом синоптики сообщают, что к штормовому предупреждению возможны уточнения.

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