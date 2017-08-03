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04:47 (мск), источник: Восток Медиа

Это не игра, Сатана: Владивосток взбудоражил мужчина, разбивающий окна

Буйный горожанин уже не в первый раз устраивает переполох в приморской столице.

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В приморскую столицу снова вернулся неадекватный мужчина, бросающийся вещами из окна квартиры. Буйного горожанина замечают за этим занятием уже не в первый раз, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жителей Владивостока в очередной раз переполошил «выкидыватель вещей». Буйный мужчина, проживающий 8-м этаже дома по адресу Надибаидзе, 30 давно известен горожанам. Он периодически выламывает окна в своей квартире и начинает швыряться оттуда вещами. В прошлом году его несколько раз задерживали за подобные фокусы и сплавляли медикам.

О горожанине не было слышно с прошлой осени, когда его в очередной раз «накрыло». Однако сегодня он вновь принялся за старое. Как сообщают местные жители, в минувшую среду буян прилепил на своё окно плакат со словами «Это не игра, Сатана». Сегодня же, по старой традиции, он выломал оконную раму и начал швырять вниз разные предметы.

Как сообщают соседи владивостокца, никаких запрещённых веществ приморец не принимает — он просто имеет серьёзное психическое заболевание. Медики время от времени отвозят его в городскую психиатрическую больницу. Любимым развлечением мужчины является выбивание собственных окон и дверей.

Судя по всему, это далеко не последний «концерт» приморца. Соседям горожанина придётся лишь гадать, что ещё сделает «выламыватель окон» в следующий раз.

Стоит отметить, что Владивосток периодически взбудораживают новости о ненормальном поведении некоторых его жителей. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о мужчине, который возле дома № 104 на проспекте Красного Знамени бросался своими вещами и громко кричал, а после повредил припаркованный во дворе автомобиль. Его задержали полицейские. Однако после того как житель приморской столицы начал биться головой о стёкла и двери машины ППС, его передали врачам.

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