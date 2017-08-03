Шестеро человек пострадали при столкновении Nissan с деревом в Иркутской области
Водитель автомобиля не справился с управлением.
Водитель автомобиля не справился с управлением.
Шестеро человек пострадали в результате столкновения автомобиля Nissan Bluebird с деревом в Зиминском районе Иркутской области сегодня утром, 3 августа. По предварительной информации, водитель иномарки развил большую скорость и не справился с управлением. По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД предварительно установили, что авария произошла по вине 21-летнего водителя Nissan Bluebird. По словам пассажиров, которых опросили полицейские, накануне компания молодых людей распивала спиртные напитки, после чего поехала кататься. Водитель развил большую скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. Все шестеро человек, находившихся в салоне автомобиля, госпитализированы. Двое из них находятся в реанимации.
«В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят всестороннюю проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в
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