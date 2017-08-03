Трех судей уличили в причастности к схеме возврата прав автомобилистам в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Трех судей в Иркутской области уличили в причастности к схемам возврата нарушителям ПДД водительских удостоверений. Двое судей привлечены к дисциплинарной ответственности, также мировой судья Ленинского округа Иркутска уволился по собственном желанию, отметил председатель Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Сейчас на дорогах области можно увидеть автомобили с надписями «Верну права», «Решу вопросы с ГИБДД». Это распространенная мошенническая схема по возврату прав водителям, уточнил Владимир Ляхницкий.

«Организовывались так называемые карусели. То есть дело поступало к судье, далее приходил представитель, который сообщал, что их клиент сменил регистрацию места жительства, и просил, чтобы материалы были переданы другому судье. Таким образом, дело об административном нарушении кочевало из одного суда в другой по семь-восемь раз, а после прекращалось вовсе. Сам нарушитель все это время ездил на машине, пользовался правами. Также судьи прекращали дела по принципу, что не их территория и проще дело закрыть, чем вызывать кого-то и разбираться. Мы посчитали, что на одном из судебных участков из 75-ти поступивших материалов 72 были прекращены», — отметил председатель облсуда.

Также с этого года фальсификация доказательств по административному делу стала уголовно-наказуемым деянием. Для примера нарушения закона мировым судьей Владимир Ляхницкий привел ситуацию, которая сложилась с судьей Черемховского района.

«Служитель закона рассмотрел дело. После мы стали проверять по ходатайству, по которому было обозначено якобы место жительство правонарушителя, и выяснилось, что даже улицы такой нет, не то что дома или квартиры. То есть договор аренды составлялся непонятно как, абсолютно ничего не сверяли. Судья вынес решение на непредусмотренных законом доказательствах, он принял к рассмотрению заверенные нотариусом письменные показания свидетелей, при этом не вызвал их на допрос, такое не предусмотрено законом», — отметил председатель облсуда.