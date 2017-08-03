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05:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Задержан бывший и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья

Илье Терехову вменяются нарушения, допущенные при передаче имущества Приморского театра опера и балета в безвозмездное пользование Мариинке.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.

Следователи Следственного комитета Приморского края задержали в среду, 2 августа, бывшего заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илью Терехова, сообщает ИА PrimaMedia. Ему вменяются нарушения при передаче в 2015 году имущества Приморского театра опера и балета в безвозмездное пользование Мариинке, допущенные им в качестве и.о. директора департамента.

Источники в силовых структурах подтвердили задержание Терехова.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, передача Приморского театра оперы и балета федеральному Мариинскому театру и возникшие вследствие этого миллионные долги успели обернуться первым уголовным делом. Следователи СУ СК по Приморью внимательно проверяют, чье имущество в итоге досталось приморской сцене Мариинки и не превысил ли кто-то свои полномочия. Первым подозреваемым стал Илья Терехов, именно он в декабре 2015 года подписывал документы о передаче имущества, находящегося в краевой собственности, в безвозмездное пользование Мариинскому театру.

Напомним, решениями арбитражных судов Приморского края, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пользу ряда кредиторов с Приморского театра оперы и балета была взыскана задолженность по договорам за поставленные товары и оказанные услуги. Но ввиду отсутствия денежных средств на лицевых счетах учреждения управлением федерального казначейства требования по 21-му исполнительному документу на общую сумму 10,9 млн рублей не исполнены.

Также на исполнении в УФССП России по Приморскому краю находится более 50 исполнительных производств в отношении Краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский театр оперы и балета». Общая сумма, подлежащая взысканию превышает 105,5 млн рублей. Взыскателями являются как физические лица, так и различные общества с ограниченной ответственностью, а также банк ПАО АКБ «Приморье». Задолженность в настоящее время не выплачена.

Приставы-исполнители не нашли на счетах должника денежных средств и имущества, на которое может быть обращено взыскание. На банковские счета наложены аресты.

«Данная ситуация вызвана тем, что в нарушение Гражданского кодекса РФ все имущество, находившееся в оперативном управлении театра оперы и балета, распоряжениями департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в 2015 году было изъято и закреплено за департаментом культуры. А в конце того же года администрация региона передала в безвозмездное пользование ФГБУК “Государственный академический Мариинский театр” все имущество театра, в том числе и то, за которое театр еще не рассчитался перед поставщиками», — сообщалось ранее в официальном ответе за подписью первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана, имеющимся в распоряжении редакции.

Столь стремительное перемещение учреждения из одних рук в другие привело к тому, что юридически театр не мог осуществлять уставную деятельность и удовлетворять требования кредиторов. При этом решение о ликвидации учреждения при изъятии имущества принято не было.

Известно, что в середине апреля прокуратура Приморья направила материалы проверки в следственное управление СК России по Приморскому краю для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Приморского края по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса РФ.

Утверждается, что именно Илья Терехов в декабре 2015 года подписывал документы о передаче имущества, находящегося в краевой собственности, в безвозмездное пользование Мариинскому театру.

Напомним, Илья Терехов возглавил департамент в декабре 2016 года, после того как губернатор Владимир Миклушевский уволил Наталью Соколову. Свое решение губернатор прокомментировал так: «Я буду продолжать избавляться от недобросовестных людей в своей команде».

Следом за ним не проработавшая в должности и.о. главы департамента земельных и имущественных отношений Приморья и года Ирина Михеева оставила свой пост в июле 2017 года. Новым и.о. директора был назначен Александр Подольский, ранее возглавлявший отдел по координации инвестиционных проектов в отношении государственного имущества.

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