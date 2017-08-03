В Приморье в лесу пропала туристическая группа

Источник: Восток Медиа

В Приморье пропала туристическая группа из пяти человек. Среди них — несовершеннолетний ребёнок, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным главного управления МЧС России по Приморскому краю, группа из пятьи туристов отправилась в поход 30 июля из посёлка Николаевка Партизанского муниципального района в село Чистоводное Лазовского муниципального района. Во вторник, 1 августа, туристы должны были вернуться, однако их местонахождение до сих пор никому неизвестно.

В среду, 2 августа, к спасателям обратились сотрудники полиции с просьбой помощь в поисках пропавших людей. В пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю корреспонденту РИА «Ввосток-Медиа» сообщили, что все пропавшие — жители города Владивостока.

«Среди них 1 несовершеннолетний ребёнок — девочка 2007 года рождения. Также в списке пропавших значатся женщина 1981 года рождения, мужчина 1992 года рождения и две женщины 1958 года рождения», — уточнили в ведомстве.