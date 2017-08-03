95 млн рублей выделили на переселение жителей сгоревшей Бубновки в Иркутской области
Субсидии предоставят из федерального бюджета.
Субсидии предоставят из федерального бюджета.
95 млн рублей выделено на переселение жителей, которые пострадали при пожаре в Бубновке Киренского района в Иркутской области. Субсидии направят из федерального бюджета региональной казне. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный портал правовой информации.
«Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2017 году 95 млн рублей на предоставление субсидии в связи с закрытием Бубновки», — указано в документе.
Средства выделяют на финансовое обеспечение переселения жителей из поселка.
Напомним, что министерство экономического развития РФ приняло решение о ликвидации населенного пункта Бубновка в Киренском районе Иркутской области. В отличие от других пострадавших от пожаров поселков в апреле и мае 2017 года, которые получат сертификаты на жилье в рамках чрезвычайной ситуации, жителям Бубновки будут выданы сертификаты
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что президент России Владимир Путин провел 15 мая в Иркутске совещание, темой которого стали действия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в связи с ликвидацией последствий пожаров и паводков на территории Зауралья. В нем приняли участие глава МЧС России Владимир Пучков, министр строительства и
Кроме того, погорельцы из Бубновки Иркутской области начали переезжать в новые квартиры сегодня, 27 июля. Об этом на заседании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области заявил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов. Руководил совещанием в режиме видеоконференцсвязи первый заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России Игорь Киржаков совместно с заместителем председателя правительства Иркутской области Русланом Болотовым, начальником Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентином Нелюбовым, которые находились в Иркутске. Всего на обеспечение погорельцев жильем из средств областного бюджета выделено 252,2 млн рублей.