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05:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

95 млн рублей выделили на переселение жителей сгоревшей Бубновки в Иркутской области

Субсидии предоставят из федерального бюджета.

Источник: IrkutskMedia.ru

95 млн рублей выделено на переселение жителей, которые пострадали при пожаре в Бубновке Киренского района в Иркутской области. Субсидии направят из федерального бюджета региональной казне. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный портал правовой информации.

«Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2017 году 95 млн рублей на предоставление субсидии в связи с закрытием Бубновки», — указано в документе.

Средства выделяют на финансовое обеспечение переселения жителей из поселка.

Напомним, что министерство экономического развития РФ приняло решение о ликвидации населенного пункта Бубновка в Киренском районе Иркутской области. В отличие от других пострадавших от пожаров поселков в апреле и мае 2017 года, которые получат сертификаты на жилье в рамках чрезвычайной ситуации, жителям Бубновки будут выданы сертификаты из-за ликвидации населенного пункта, независимо, пострадали их дома от пожара или нет.

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Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что президент России Владимир Путин провел 15 мая в Иркутске совещание, темой которого стали действия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в связи с ликвидацией последствий пожаров и паводков на территории Зауралья. В нем приняли участие глава МЧС России Владимир Пучков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, министр финансов России Антон Силуанов, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло. По словам главы государства, ни один человек, пострадавший от пожаров и паводков, не должен быть забыт.

Из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы около 500 человек. В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорело 59 домов. Без крова остались сотни местных жителей, одна женщина пострадала. Сотрудники МЧС произвели полную эвакуацию населения. Электроснабжение уцелевших объектов в Бубновке было восстановлено. Ремонтные бригады заменили сгоревшие опоры и провода линий электропередачи.

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Кроме того, погорельцы из Бубновки Иркутской области начали переезжать в новые квартиры сегодня, 27 июля. Об этом на заседании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области заявил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов. Руководил совещанием в режиме видеоконференцсвязи первый заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России Игорь Киржаков совместно с заместителем председателя правительства Иркутской области Русланом Болотовым, начальником Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентином Нелюбовым, которые находились в Иркутске. Всего на обеспечение погорельцев жильем из средств областного бюджета выделено 252,2 млн рублей.

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