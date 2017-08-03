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06:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин взял напрокат два велосипеда и продал их

Полицейские задержали 25-летнего жителя Хабаровска, который обманул сотрудников велопроката. Горожанин арендовал два велосипеда и не вернул их. Ущерб оценили в 40 тысяч рублей.

Владелец велопроката рассказал сотрудникам полиции, что злоумышленников было двое. Перед тем как забрать велосипеды, один из мужчин оставил в залог паспорт.

Стражи порядка задержали одного подозреваемого. Выяснилось, что хабаровчанин нашел паспорт на улице и решил воспользоваться сходством с владельцем документа. Велосипеды он продал (кому именно, неизвестно), а деньги потратил. Мужчину заключили под стражу.

Уголовное дело возбуждено по второй части статьи 158 (кража), санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю.

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