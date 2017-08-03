Хабаровчанин взял напрокат два велосипеда и продал их
Полицейские задержали 25-летнего жителя Хабаровска, который обманул сотрудников велопроката. Горожанин арендовал два велосипеда и не вернул их. Ущерб оценили в 40 тысяч рублей.
Полицейские задержали 25-летнего жителя Хабаровска, который обманул сотрудников велопроката. Горожанин арендовал два велосипеда и не вернул их. Ущерб оценили в 40 тысяч рублей.
Владелец велопроката рассказал сотрудникам полиции, что злоумышленников было двое. Перед тем как забрать велосипеды, один из мужчин оставил в залог паспорт.
Стражи порядка задержали одного подозреваемого. Выяснилось, что хабаровчанин нашел паспорт на улице и решил воспользоваться сходством с владельцем документа. Велосипеды он продал (кому именно, неизвестно), а деньги потратил. Мужчину заключили под стражу.
Уголовное дело возбуждено по второй части статьи 158 (кража), санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на