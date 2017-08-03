Хабаровчанин взял напрокат два велосипеда и продал их

Владелец велопроката рассказал сотрудникам полиции, что злоумышленников было двое. Перед тем как забрать велосипеды, один из мужчин оставил в залог паспорт.

Стражи порядка задержали одного подозреваемого. Выяснилось, что хабаровчанин нашел паспорт на улице и решил воспользоваться сходством с владельцем документа. Велосипеды он продал (кому именно, неизвестно), а деньги потратил. Мужчину заключили под стражу.