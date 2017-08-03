Под Арсеньевом обвалился мост и опрокинулся большегруз (фото; видео)

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bY85BnJ-Z3Y?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В связи с происшествием на маршруте остановлено движение большегрузов. Как сообщают очевидцы, под тяжестью автомобилей мостовой переход провисал уже давно, однако 2 августа одному из водителей грузовиков удалось «пробить» конструкцию.

ЧП произошло между селами Таежка и Новогордеевка 2 августа в обеденное время.

Асфальт провалился и образовал непреодолимое препятствие: в данный момент легковые автомобили двигаются по одной полосе. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. «Добивший» участок большегруз с древесиной перевернулся и улетел в кювет.