Красноярцы массово обращаются в больницы с отравлением арбузами

Источник: РИА "Новости"

Красноярцы массово обращаются в городские больницы с жалобой на пищевые расстройства, вызванные употреблением арбузов. Врачи зафиксировали уже несколько десятков обращений. Об этом сообщает «Авторитетное радио».

Пострадавшие от отравления ягодами рассказывают, что тщательно мыли их перед едой. Красноярцы уверены, что дело — в самих арбузах. Есть случаи, когда за лето люди дважды попадали к врачам из-за отравления бахчевыми.

При этом в краевом Минздраве подчеркнули, что об эпидемии говорить не стоит. Количество обращений не превышает показатели прошлого года.

«Июль, начало августа — это время сезонного всплеска, люди часто обращаются с кишечными и желудочными расстройствами из-за того, что поели немытых или некачественных фруктов. Особенно этим грешат арбузы. Наши врачи-инфекционисты категорически не советуют покупать фрукты на стихийных рынках вдоль дорог», — рассказала журналистам пресс-секретарь Минздрава Ирина Сидорова.