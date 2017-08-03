Красноярцы массово обращаются в больницы с отравлением арбузами
Пострадавшие заявляют, что тщательно мыли ягоды.
Пострадавшие заявляют, что тщательно мыли ягоды.
Красноярцы массово обращаются в городские больницы с жалобой на пищевые расстройства, вызванные употреблением арбузов. Врачи зафиксировали уже несколько десятков обращений. Об этом сообщает «Авторитетное радио».
Пострадавшие от отравления ягодами рассказывают, что тщательно мыли их перед едой. Красноярцы уверены, что дело — в самих арбузах. Есть случаи, когда за лето люди дважды попадали к врачам
При этом в краевом Минздраве подчеркнули, что об эпидемии говорить не стоит. Количество обращений не превышает показатели прошлого года.
«Июль, начало августа — это время сезонного всплеска, люди часто обращаются с кишечными и желудочными расстройствами
Свои рекомендации дали и в Роспотребнадзоре. Так, арбузы и дыни не должны лежать навалом и продаваться частями. Не стоит покупать надрезанные бахчевые — это запрещено санитарными правилами, поскольку есть вероятность быстрого роста бактерий. Также специалисты советуют съедать весь арбуз в день покупки — если это невозможно, то его нужно закрыть пленкой и положить в холодильник, исключив контакт с сырыми продуктами.