Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Как рожают роботы: репортаж из Боткинской больницы
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Вступили в силу новые правила использования лифтов
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин «эмоциональный интеллект» недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
«Зенит» сыграет с израильским клубом «Бней Иегуда» в Лиге Европы
Пловцы РФ завоевали два золота в первый день этапа КМ в Москве
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
10Перестрелка в здании Мособлсуда
06:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы массово обращаются в больницы с отравлением арбузами

Пострадавшие заявляют, что тщательно мыли ягоды.

Источник: РИА "Новости"

Красноярцы массово обращаются в городские больницы с жалобой на пищевые расстройства, вызванные употреблением арбузов. Врачи зафиксировали уже несколько десятков обращений. Об этом сообщает «Авторитетное радио».

Пострадавшие от отравления ягодами рассказывают, что тщательно мыли их перед едой. Красноярцы уверены, что дело — в самих арбузах. Есть случаи, когда за лето люди дважды попадали к врачам из-за отравления бахчевыми.

При этом в краевом Минздраве подчеркнули, что об эпидемии говорить не стоит. Количество обращений не превышает показатели прошлого года.

«Июль, начало августа — это время сезонного всплеска, люди часто обращаются с кишечными и желудочными расстройствами из-за того, что поели немытых или некачественных фруктов. Особенно этим грешат арбузы. Наши врачи-инфекционисты категорически не советуют покупать фрукты на стихийных рынках вдоль дорог», — рассказала журналистам пресс-секретарь Минздрава Ирина Сидорова.

Свои рекомендации дали и в Роспотребнадзоре. Так, арбузы и дыни не должны лежать навалом и продаваться частями. Не стоит покупать надрезанные бахчевые — это запрещено санитарными правилами, поскольку есть вероятность быстрого роста бактерий. Также специалисты советуют съедать весь арбуз в день покупки — если это невозможно, то его нужно закрыть пленкой и положить в холодильник, исключив контакт с сырыми продуктами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Алтайском крае утвердили порядок сбора твердых коммунальных отходов
Дмитрий Медведев: США объявили РФ полноценную торговую войну
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране
Правительство Японии в полном составе подало в отставку
Появилось видео ликвидации членов «банды ГТА» в Мособлсуде
ЦСКА вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Число пострадавших при взрыве в Абхазии россиян выросло до 35
В Афганистане погибли два американских военнослужащих
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото первого официального краш-теста ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В Москве пустуют арендные квартиры
Установлен порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг
Стало известно, кто займется реновацией в Москве
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь