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06:26 (мск), источник: Восток Медиа

Похитителя миллионов из Хабаровска поймали в Москве

Чужие деньги мужчина тратил на развлечения и заграничные поездки.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице суд вынес приговор 35-летнему хабаровчанину, который похитил у своих знакомых более двух миллионов рублей. За мошенничество в крупном размере мужчину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как выяснили следователи, в сентябре 2013 года обвиняемый похитил у своего приятеля порядка 700 тысяч рублей. Злоумышленник попросил у потерпевшего деньги на лечение дочери, которой, по его словам, нужна была срочная медицинская помощь за рубежом. Возвращать деньги он не собирался, поэтому спустя некоторое время под различными предлогами стал избегать встречи и телефонных звонков.

В другом случае злоумышленник схожим способом похитил у хабаровчанина 300 тысяч рублей. Мужчина попросил одолжить крупную сумму для участия в титульных спортивных соревнованиях. Потерпевший не сомневался в словах знакомого, так как занимался с ним в одном тренажёрном зале. Однако ни в каких турнирах подсудимый участвовать не собирался, а спортом занимался исключительно на любительском уровне.

От обманутых кредиторов хабаровчанин скрылся в Москве, там его и задержали полицейские из дальневосточной столицы. Как сообщает пресс-служба управления МВД России, правоохранители установили причастность обвиняемого к семи эпизодам хищений. Суммарный ущерб составил более двух миллионов рублей. Похищенные деньги злоумышленник тратил на заграничные поездки и развлечения.

Комментарии
1
Toma Filimonova
Читайте почаще сказку про Буратино: "пока живут на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки!"
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