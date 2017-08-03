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08:11 (мск), источник: РИА Новости

Число отравившихся на детском фестивале в Бурятии увеличилось до 77 человек

Сообщается, что 77 человек, из которых 66 дети, госпитализированы, угрозы для жизни пациентов нет. Прокуратура проводит проверку в лагере, где проходит мероприятие.

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Количество отравившихся в Кабанском районе Бурятии на фестивале Baikal Dance Camp выросло до 77 человек, из них 66 — дети, сообщает республиканский Минздрав.

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Ранее сообщалось, что в лагере в среду отравились 26 детей и двое взрослых. После этого прокуратура Бурятии начала проверку. Ведомство совместно с полицией проверяет, соблюдались ли в лагере санитарно-эпидемиологического нормы.

«По состоянию на 8.00 3 августа 2017 года с симптомами отравления на госпитализацию направлены 77 человек, из них 66 детей и 11 взрослых… Отказались от госпитализации четверо детей и один взрослый. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры республики, фестиваль проходит с 28 июля по 5 августа и в нем принимают участие около 300 детей от 12 до 17 лет.

Комментарии
2
Альф Утангри
Опять дохлятиной накормили , пора барыг сливающих просрочку и тухлятину устроить прилюдно кастрацию .
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Флориса О
Почему сразу тухлятиной? Мне плохо было когда я съела красное яблоко, а в другой раз конфету в кокосовой стружке. Аллергия дело серьезное, и не знаешь, где подстерегает опасность.
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