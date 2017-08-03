Число отравившихся на детском фестивале в Бурятии увеличилось до 77 человек

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Количество отравившихся в Кабанском районе Бурятии на фестивале Baikal Dance Camp выросло до 77 человек, из них 66 — дети, сообщает республиканский Минздрав.

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Ранее сообщалось, что в лагере в среду отравились 26 детей и двое взрослых. После этого прокуратура Бурятии начала проверку. Ведомство совместно с полицией проверяет, соблюдались ли в лагере санитарно-эпидемиологического нормы.

«По состоянию на 8.00 3 августа 2017 года с симптомами отравления на госпитализацию направлены 77 человек, из них 66 детей и 11 взрослых… Отказались от госпитализации четверо детей и один взрослый. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет», — говорится в сообщении.