В Прикамье мошенник обманывал людей, желающих сделать ремонт в квартирах

Как рассказали в прокуратуре по Пермскому краю, с мая по июль 2016 года предприниматель предлагал жителям города изготовить и установить пластиковые окна, межкомнатные двери, а также провести ремонт в квартирах. Он принимал заказы от населения, всегда требуя предоплату.

При этом он знал, что заказы выполнять не будет, так как у него не было соответствующего оборудования и он не заключал дилерские договоры с производителями. Кроме того, у мужчины к тому времени скопился крупный долг по кредитам, так что свободными средствами он не располагал.