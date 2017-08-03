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16:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье мошенник обманывал людей, желающих сделать ремонт в квартирах

Он брал предоплату на проведение работ, которые не собирался выполнять.

Мужчину из Губахи осудили за мошенничество. Он брал предоплату за проведение работ по ремонту квартир, однако условия договора не выполнял.

Как рассказали в прокуратуре по Пермскому краю, с мая по июль 2016 года предприниматель предлагал жителям города изготовить и установить пластиковые окна, межкомнатные двери, а также провести ремонт в квартирах. Он принимал заказы от населения, всегда требуя предоплату.

При этом он знал, что заказы выполнять не будет, так как у него не было соответствующего оборудования и он не заключал дилерские договоры с производителями. Кроме того, у мужчины к тому времени скопился крупный долг по кредитам, так что свободными средствами он не располагал.

Общая сумма ущерба, причинённого гражданам, превысила 94 тыс. рублей. Часть денег он вернул в ходе следствия, поэтому суд смягчил ему наказание. Предпринимателя приговорили к трём годам шести месяцам лишения свободы условно.

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