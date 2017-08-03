Бездомный сгорел заживо по время пожара в Новосибирске, рассказали в пресс-службе МЧС.

Сотрудники МЧС выехали на место происшествия в 19:44, в 20:00 открытое горение удалось ликвидировать. Полностью пожар был потушен только к 10 вечера.

По словам очевидцев, дом выгорел полностью. В группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте» очевидцы добавили, что погибший бил бездомным.

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«По приезде на место происшествия пожарным не смогли проверить дом на наличие людей, потому что он был в огне. После того, как огонь ликвидировали, сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины под завалами. Личность погибшего устанавливается», — рассказали в пресс-службе МЧС.

К приезду пожарных весь дом был охвачен огнем. Он не подключен к электричеству, в нем нет отопления, поэтому наиболее вероятная причина пожара — неосторожность при курении.