Родители засудили школу за сломанные руки дочери

Суд обязал школу в Енисейске заплатить компенсацию родителям пятиклассницы, которая сломала руки, пока была в школе. В сентябре 2016 года несколько пятиклассников до начала урока физкультуры зашли в спортзал и стали заниматься на снарядах. Учителя в спортзале в это время не было. 11-летняя девочка сорвалась со шведской стенки и упала на руки.