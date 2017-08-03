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06:52 (мск), источник: Newslab.ru

Родители засудили школу за сломанные руки дочери

Пятиклассница получила травму, упав со шведской стенки в спортзале одной из школ Енисейска.

Суд обязал школу в Енисейске заплатить компенсацию родителям пятиклассницы, которая сломала руки, пока была в школе. В сентябре 2016 года несколько пятиклассников до начала урока физкультуры зашли в спортзал и стали заниматься на снарядах. Учителя в спортзале в это время не было. 11-летняя девочка сорвалась со шведской стенки и упала на руки.

Школьная медсестра не обнаружила видимых повреждений, хотя девочка жаловалась, что у нее сильно болят руки. Школьница даже не могла поднять ложку в столовой, а носить портфель и раскладывать учебники на занятиях ей помогали подруги.

Мать пострадавшей девочки отвела ее в больницу, где врачи диагностировали «закрытый перелом луча в типичном месте обоих предплечий», из-за чего школьнице пришлось лечиться больше месяца. Родители обратились в суд, который постановил взыскать со школы 150,2 тысячи рублей.

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