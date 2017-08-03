Родители засудили школу за сломанные руки дочери
Пятиклассница получила травму, упав со шведской стенки в спортзале одной из школ Енисейска.
Пятиклассница получила травму, упав со шведской стенки в спортзале одной из школ Енисейска.
Суд обязал школу в Енисейске заплатить компенсацию родителям пятиклассницы, которая сломала руки, пока была в школе. В сентябре 2016 года несколько пятиклассников до начала урока физкультуры зашли в спортзал и стали заниматься на снарядах. Учителя в спортзале в это время не было. 11-летняя девочка сорвалась со шведской стенки и упала на руки.
Школьная медсестра не обнаружила видимых повреждений, хотя девочка жаловалась, что у нее сильно болят руки. Школьница даже не могла поднять ложку в столовой, а носить портфель и раскладывать учебники на занятиях ей помогали подруги.
Мать пострадавшей девочки отвела ее в больницу, где врачи диагностировали «закрытый перелом луча в типичном месте обоих предплечий»,