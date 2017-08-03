Жительница Приморья во время застолья зарезала своего мужа

Установлено, что преступление было совершено на территории охотничьего хозяйства в пос. Тигровый Анучинского района. Фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим мужем, нанесла последнему удар ножом по телу, после чего закрыла его в гостевом доме, а сама ушла на улицу.