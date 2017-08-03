Сотрудница ритуальной фирмы продала квартиру умершей пенсионерки
Женщина забрала ключи и документы от квартиры умершей женщины, которую она даже не знала. После этого квартиру продали по поддельной доверенности.
Женщина забрала ключи и документы от квартиры умершей женщины, которую она даже не знала. После этого квартиру продали по поддельной доверенности.
Полицейские заподозрили жительницу Ачинска в мошенничестве с квартирой, сообщили в
По предварительным данным, 31-летняя сотрудница ритуальной фирмы украла ключи и документы на квартиру одной из умерших пенсионерок. После этого, она изготовила доверенность на право распоряжения жилплощадью и подала квартиру, получив за нее больше 1 млн рублей.
Женщина уже не работает в ритуальной фирме. В ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Сейчас женщина находится дома под подпиской о невыезде.