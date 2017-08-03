Сотрудница ритуальной фирмы продала квартиру умершей пенсионерки

Полицейские заподозрили жительницу Ачинска в мошенничестве с квартирой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По предварительным данным, 31-летняя сотрудница ритуальной фирмы украла ключи и документы на квартиру одной из умерших пенсионерок. После этого, она изготовила доверенность на право распоряжения жилплощадью и подала квартиру, получив за нее больше 1 млн рублей.