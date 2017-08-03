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07:06 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на Взлётке четверо мужчин на глазах у прохожих взломали джип

Полиция разыскивает злоумышленников и свидетелей преступления.

В Красноярске разыскивают мужчин, ограбивших белый «Land Cruiser» на парковке торгового центра. Видеозапись кражи появилась в группе «ЧП-Красноярск».

Взлом произошёл перед ТЦ «Сибирский городок» на улице Молокова. На записи с камер видеонаблюдения видно, как злоумышленники припарковались поблизости машины, затем вскрыли дверь джипа, обсмотрели салон, и удалились с полным пакетом.

Кстати, один из мужчин находился в торговом центре и смотрел, чтобы хозяева машины не вернулись. Он попал на внутренние камеры видеонаблюдения. Это немолодой лысый мужчина. Одет в синие штаны, голубую футболку, был с сумкой через плечо. Как уточнили в МУ МВД России «Красноярское», потерпевшие обратились с заявлением в полицию. Сумма причинённого ущерба устанавливается. Стражи порядка разыскивают злоумышленников, а также свидетелей преступления.

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