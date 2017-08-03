Больше 40 человек в Хабаровском крае заразились сибирским клещевым тифом

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае несколько человек пострадали от присасывания клещей: в регионе зарегистрировали 12 случаев заболевания иксодовым боррелиозом и 42 случая заражения сибирским клещевым тифом.

Всего в медицинские организации края с начала сезона обратились 5520 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 1969 детей. Экстренную профилактику иммуноглобулином получили 2643 жителя края.

«Клещи переносят не только заболевания, которые подлежат специфической профилактик. Так, от боррелиоза прививок нет, как и от клещевого тифа. Данные заболевания фиксируют и лечатся по факту, в зависимости от степени тяжесть в больнице или амбулаторно. Переносятся они легче, чем энцефалит, поскольку не влияют на головной мозг», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи краевого министерства здравоохранения Владислав Ходжер.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в целом количество пострадавших от клещей в этом году на 16 процентов ниже, чем в 2016-м, однако сезон активности кровососущих продолжается, поэтому соблюдение правил личной защиты при посещении леса, работе на дачных участках остаётся актуальным.