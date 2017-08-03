Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
Мария Кожевникова объяснила тайну своей третьей беременности
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин «эмоциональный интеллект» недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
СМИ: Бандиты в Мособлсуде 15 мин избивали женщину
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
10Перестрелка в здании Мособлсуда
07:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Байкера увезли в травмпункт после падения на ул. Ленина

Байкер хотел избежать аварии с иномаркой и упал на землю.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Красноярске на перекрестке ул. Ленина и Декабристов байкер упал с мотоцикла и получил травмы. Молодой человек хотел избежать столкновения с иномаркой, совершил резкий поворот и опрокинулся на бок. Инцидент произошел 3 августа. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях.

В ГИБДД рассказали, что столкновения с иномаркой зафиксировано не было. Предварительно установлено, что именно мотоциклист не справился с управлением и упал на бок. 32-летний мужчина получил травмы. Врачи скорой помощи увезли его в травмпункт.

По словам очевидцев, за рулем иномарки находилась девушка. Ее признали невиновной в ДТП, несмотря на то, что она собиралась совершить поворот со второго ряда.

«Почему именно на Ленина автомобилисты поворачивают налево со второго ряда, хотя ни знаков, ни разметки, разрешающих этот маневр нет и не было никогда», — написал один из интернет-комментаторов.

Другие подробности данного инцидента выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Алтайском крае утвердили порядок сбора твердых коммунальных отходов
Дмитрий Медведев: США объявили РФ полноценную торговую войну
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране
Правительство Японии в полном составе подало в отставку
Появилось видео ликвидации членов «банды ГТА» в Мособлсуде
ЦСКА вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Число пострадавших при взрыве в Абхазии россиян выросло до 35
В Афганистане погибли два американских военнослужащих
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото первого официального краш-теста ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В Москве пустуют арендные квартиры
Установлен порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг
Стало известно, кто займется реновацией в Москве
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь