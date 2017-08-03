Байкера увезли в травмпункт после падения на ул. Ленина

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В Красноярске на перекрестке ул. Ленина и Декабристов байкер упал с мотоцикла и получил травмы. Молодой человек хотел избежать столкновения с иномаркой, совершил резкий поворот и опрокинулся на бок. Инцидент произошел 3 августа. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях.

В ГИБДД рассказали, что столкновения с иномаркой зафиксировано не было. Предварительно установлено, что именно мотоциклист не справился с управлением и упал на бок. 32-летний мужчина получил травмы. Врачи скорой помощи увезли его в травмпункт.

По словам очевидцев, за рулем иномарки находилась девушка. Ее признали невиновной в ДТП, несмотря на то, что она собиралась совершить поворот со второго ряда.

«Почему именно на Ленина автомобилисты поворачивают налево со второго ряда, хотя ни знаков, ни разметки, разрешающих этот маневр нет и не было никогда», — написал один из интернет-комментаторов.