В Алматы осквернили памятник Мукагали Макатаеву

Источник: Nur.kz

Отдыхающие в сквере по улице Желтоксан, не раз замечали, что памятник облюбовали мальчишки.

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«Они забрались, я их отругала, говорю, как вы смеете осквернять памятник, как вам не стыдно, они послушались, вышли и убежали. А кто написал, я точно не знаю», — сказала одна из жительниц города.

Специалисты отдела благоустройства Алмалинского района говорят, что такое происходит не впервые. И как правило хулиганы орудуют в темноте. Памятник поэту был установлен в сквере 15 лет назад. Высота постамента составляет почти три метра.

«Обращаться будем к начальнику местной полицейской службы, обращаться, вызывать, чтобы он усиленно работал на парковых территориях. В основном, такие надписи появляются ночью, за ними практически невозможно отследить.