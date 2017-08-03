В Алматы осквернили памятник Мукагали Макатаеву
В Алматы вандалы осквернили памятник Мукагали Макатаеву. На гранитном постаменте появилась нецензурная надпись, нанесенная черной аэрозольной краской, передает телеканал «Алматы».
В Алматы вандалы осквернили памятник Мукагали Макатаеву. На гранитном постаменте появилась нецензурная надпись, нанесенная черной аэрозольной краской, передает телеканал «Алматы».
Отдыхающие в сквере по улице Желтоксан, не раз замечали, что памятник облюбовали мальчишки.
«Они забрались, я их отругала, говорю, как вы смеете осквернять памятник, как вам не стыдно, они послушались, вышли и убежали. А кто написал, я точно не знаю», — сказала одна из жительниц города.
Специалисты отдела благоустройства Алмалинского района говорят, что такое происходит не впервые. И как правило хулиганы орудуют в темноте. Памятник поэту был установлен в сквере 15 лет назад. Высота постамента составляет почти три метра.
«Обращаться будем к начальнику местной полицейской службы, обращаться, вызывать, чтобы он усиленно работал на парковых территориях. В основном, такие надписи появляются ночью, за ними практически невозможно отследить.
Ночью у нас тут нет графика. Мы дежурим получается с 9 до 6, есть ответственный, который утром приходит чистит, — сказал начальник отдела благоустройства аппарата акима Алмалинского района Акимхан Толеген.