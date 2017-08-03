Стали известны данные об упавшей с моста алматинке, которую переехало авто
В ДВД Алматы прокомментировали ночной инцидент с упавшей с моста девушкой, которую после падения переехал автомобиль, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В ДВД Алматы прокомментировали ночной инцидент с упавшей с моста девушкой, которую после падения переехал автомобиль, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным полиции, девушка состояла на учете в Алматинском городском центре психического здоровья (АКЦПЗ) с диагнозом «шизофрения».
По предварительным данным следствия, 22-летняя алматинка, проживающая в Алатауском районе, могла совершить суицид.
«Девушка с 2006 года состоит на учете в Алматинском городском центре психического здоровья (АКЦПЗ) с диагнозом “шизофрения”. Периодически ложилась, лечилась и дней 20 назад выписалась с очередного лечения. Есть показания сестры, с которой у нее незадолго до этого был конфликт дома. По предварительной версии, это мог быть суицид», — рассказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Напомним, девушка сбросилась с надземного пешеходного моста, расположенного по улице Момышулы. Двигавшаяся в этот момент в южном направлении машина Hyundai Accent под управлением водителя 1993 года рождения, совершила наезд уже на упавшую женщину, которая скончалась на месте происшествия.
«Причину смерти установит судмедэкспертиза. Досудебное расследование проводит УВД Алатауского района», — сказали в ДВД.