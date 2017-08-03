Стали известны данные об упавшей с моста алматинке, которую переехало авто

«Девушка с 2006 года состоит на учете в Алматинском городском центре психического здоровья (АКЦПЗ) с диагнозом “шизофрения”. Периодически ложилась, лечилась и дней 20 назад выписалась с очередного лечения. Есть показания сестры, с которой у нее незадолго до этого был конфликт дома. По предварительной версии, это мог быть суицид», — рассказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.