Дети из Иркутской области отравились в лагере на Байкале в Бурятии

Как 3 августа 2017 года сообщает министерство здравоохранения Бурятии, с симптомами отравления на госпитализацию направлены 77 человек, из них 66 детей и 11 взрослых. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет. Как сообщают СМИ Бурятии, среди пострадавших есть дети из Иркутской области.
В туристическом комплексе проводится эпидемиологическое расследование, принимаются меры: взяты пробы пищевой продукции, воды, идёт обследование сотрудников пищеблока и т. д. Работа лагеря временно приостановлена. Материалы направлены в суд, сообщает Управление Роспотребнадзора по Бурятии.