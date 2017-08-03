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07:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Дети из Иркутской области отравились в лагере на Байкале в Бурятии

Случаи острой кишечной инфекции норовирусной этиологии зафиксированы среди детей, которые отдыхали в туристическом комплексе ООО «Группа-Дали» в местности Лемасово около села Посольское, на берегу Байкала.

Как 3 августа 2017 года сообщает министерство здравоохранения Бурятии, с симптомами отравления на госпитализацию направлены 77 человек, из них 66 детей и 11 взрослых. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет. Как сообщают СМИ Бурятии, среди пострадавших есть дети из Иркутской области.

В туристическом комплексе проводится эпидемиологическое расследование, принимаются меры: взяты пробы пищевой продукции, воды, идёт обследование сотрудников пищеблока и т. д. Работа лагеря временно приостановлена. Материалы направлены в суд, сообщает Управление Роспотребнадзора по Бурятии.

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