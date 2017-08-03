Дети из Иркутской области отравились в лагере на Байкале в Бурятии

Как 3 августа 2017 года сообщает министерство здравоохранения Бурятии, с симптомами отравления на госпитализацию направлены 77 человек, из них 66 детей и 11 взрослых. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет. Как сообщают СМИ Бурятии, среди пострадавших есть дети из Иркутской области.