За сутки в Иркутской области ликвидировано 11 лесных пожаров
На землях лесного фонда Иркутской области за сутки ликвидировано 11 лесных пожаров, сообщает 3 августа 2017 года
На землях лесного фонда Иркутской области за сутки ликвидировано 11 лесных пожаров, сообщает 3 августа 2017 года
В зоне наземного и авиационного применения сил и средств ликвидировано восемь пожаров на общей площади 234,7 га леса и 68,01 га нелесной территории. По два пожара действовало в Киренском и
На утро 3 августа в локализованной стадии находятся два пожара: в Жигаловском районе на площади 4 га и в Киренском районе на площади 330 га, из которых 40 га леса. В действующем состоянии зарегистрировано пять лесных пожаров: два в Нижнеилимском районе и по одному в Киренском, Качугском и Зиминском. Их общая площадь 1143 га леса и 230 га непокрытой лесом территории. Один пожар действует на территории ФБГУ «Заповедное Прибайкалье».
В зоне постоянного космического наблюдения находится 18 пожаров: в Катангском районе — 11, в Киренском и Бодайбинском — по три, один в
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в