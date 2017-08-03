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07:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

За сутки в Иркутской области ликвидировано 11 лесных пожаров

На землях лесного фонда Иркутской области за сутки ликвидировано 11 лесных пожаров, сообщает 3 августа 2017 года пресс-служба правительства региона.

В зоне наземного и авиационного применения сил и средств ликвидировано восемь пожаров на общей площади 234,7 га леса и 68,01 га нелесной территории. По два пожара действовало в Киренском и Усть-Илимском районах и по одному в Братском, Жигаловском, Куйтунском и Зиминском районах. В зоне постоянного космического мониторинга в Мамско-Чуйском районе зарегистрирована ликвидация трех пожаров на площади 42 га леса и 115 га лесотундры.

На утро 3 августа в локализованной стадии находятся два пожара: в Жигаловском районе на площади 4 га и в Киренском районе на площади 330 га, из которых 40 га леса. В действующем состоянии зарегистрировано пять лесных пожаров: два в Нижнеилимском районе и по одному в Киренском, Качугском и Зиминском. Их общая площадь 1143 га леса и 230 га непокрытой лесом территории. Один пожар действует на территории ФБГУ «Заповедное Прибайкалье».

В зоне постоянного космического наблюдения находится 18 пожаров: в Катангском районе — 11, в Киренском и Бодайбинском — по три, один в Мамско-Чуйском районе. Общая площадь этих возгораний составляла 7093 лесных гектара и 25046 не лесных гектара. Решение о приостановке тушения данных пожаров принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81−84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в Мамско-Чуйском, Усть-Илимском, Жигаловском, Боханском, Иркутском и Ольхонском районах. IV класс — в Братском, Чунском, Качугском и Осинском районах. III класс прогнозируется на территории Катангского, Киренского, Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского, Зиминского, Заларинского, Нукутского, Балаганского, Усть-Удинского, Аларского, Иркутского, Ангарского, Шелеховского, Баяндаевского районов.

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