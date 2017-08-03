Девушка разбила чужой Jaguar, перепутав педали
Автосалон выдал хозяйке Jaguar, пригнавшей его на техобслуживание, подменный автомобиль, который та тут же разбила. Оказалось, что она перепутала педали тормоза и газа.
Автосалон выдал хозяйке Jaguar, пригнавшей его на техобслуживание, подменный автомобиль, который та тут же разбила. Оказалось, что она перепутала педали тормоза и газа.
Столкновение Jaguar XF и Honda Accord произошло второго августа напротив автосалона на улице Станционной. Девушка приехала сдать свой автомобиль на ТО и получила подменный Jaguar, чтобы не оставаться без транспортного средства.
Водитель села в машину, начала движение вперед и тут перепутала педали газа и тормоза. Британский автомобиль перепрыгнул через бордюр, выехал на проезжую часть и врезался в «японку». Honda в этот момент двигалась по Станционной со стороны Бетонного переезда в сторону площади Энергетиков.
В Jaguar сработали подушки безопасности. По словам работников автосалона, девушка после удара находилась в шоковом состоянии, но не пострадала. Водитель Honda также не пострадал. А вот обе машины получили значительные повреждения.
Представительницы прекрасного пола порой попадают в курьезные ДТП. В июле две девушки на Toyota RAV4 снесли ограждение на верхней парковке торгового центра и рухнули вниз. В результате кроссовер перевернулся и приземлился на крышу.
Пользователи соцсетей в обсуждении того случая также предположили, что водитель перепутала педали. «Да тут не только педали, тут все они перепутали — кухню с машиной, руль со сковородкой, педаль газа с педалью на ведре для мусора», — отметил один из подписчиков паблика «АСТ-54».