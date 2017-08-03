Девушка разбила чужой Jaguar, перепутав педали

Столкновение Jaguar XF и Honda Accord произошло второго августа напротив автосалона на улице Станционной. Девушка приехала сдать свой автомобиль на ТО и получила подменный Jaguar, чтобы не оставаться без транспортного средства.

Водитель села в машину, начала движение вперед и тут перепутала педали газа и тормоза. Британский автомобиль перепрыгнул через бордюр, выехал на проезжую часть и врезался в «японку». Honda в этот момент двигалась по Станционной со стороны Бетонного переезда в сторону площади Энергетиков.

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В Jaguar сработали подушки безопасности. По словам работников автосалона, девушка после удара находилась в шоковом состоянии, но не пострадала. Водитель Honda также не пострадал. А вот обе машины получили значительные повреждения.

Представительницы прекрасного пола порой попадают в курьезные ДТП. В июле две девушки на Toyota RAV4 снесли ограждение на верхней парковке торгового центра и рухнули вниз. В результате кроссовер перевернулся и приземлился на крышу.