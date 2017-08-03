СМС-мошенники оставили без денег железногорского пенсионера

Схема обмана оказалась весьма распространённой: потерпевшему пришло сообщение о списании денег с банковской карты. Был указан и номер для обратной связи. Пенсионер позвонил на него, ему сообщили, что сумму списали по ошибке. Чтобы якобы вернуть её, нужно выполнить ряд манипуляций с картой. Выполнение требования и стало ошибкой. Возбуждено уголовное дело, мошенников вычисляют.





