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08:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец заказывал наркотики по почте

30-летний новосибирец получил посылку с наркотическими веществами на почте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец заказывал наркотики по почте. Посылка пришла из Санкт-Петербурга, заявили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В марте 2017 года была отправлена посылка с наркотическим средством синтетического происхождения. При выходе из почтового отделения мужчину задержали сотрудники полиции и изъяли наркотики.

Теперь мужчине грозит длительное лишение свободы.

Уголовное дело по факту незаконного приобретения наркотических средств в крупном размере направлено для рассмотрения в суд. .

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