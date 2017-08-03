Новосибирец заказывал наркотики по почте
30-летний новосибирец получил посылку с наркотическими веществами на почте, сообщили в
30-летний новосибирец получил посылку с наркотическими веществами на почте, сообщили в
Новосибирец заказывал наркотики по почте. Посылка пришла из
В марте 2017 года была отправлена посылка с наркотическим средством синтетического происхождения. При выходе из почтового отделения мужчину задержали сотрудники полиции и изъяли наркотики.
Теперь мужчине грозит длительное лишение свободы.
Уголовное дело по факту незаконного приобретения наркотических средств в крупном размере направлено для рассмотрения в суд. .