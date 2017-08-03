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08:38 (мск), источник: Volga News

На трассе М-5 погиб водитель легковушки, столкнувшейся с тремя грузовиками

Поздно вечером в среду, 2 августа, на трассе М-5 в Ставропольском районе в ДТП погиб 19-летний водитель автомобиля Lada Priora, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, около 23:00 на 949 км трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара легковушка столкнулась еще с двумя фурами.

Прибывшие сотрудники ГИБДД оказали первую помощь пострадавшему водителю легковушки, оградили место происшествия и обеспечили безопасный проезд других участников дорожного движения.

После ДТП водитель Lada Priora бригадой скорой помощи был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, где скончался.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

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