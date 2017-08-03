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08:14 (мск), источник: "Российская газета"

Самолет Москва-Сеул сел в Екатеринбурге из-за заболевшей девочки

Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот» в ночь со среды на четверг совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за ухудшения здоровья маленькой пассажирки.

«Борт, летевший из столичного Шереметьево в Сеул, запросил посадку во втором часу ночи: пассажирке — девочке 2013 года рождения — стало плохо, у нее поднялась температура», — сообщила «РГ» официальный представитель Управления на транспорте МВД России по УрФО Елена Епимахова.

В 1.45 борт приземлился, к нему подъехали медики. Они осмотрели ребенка и поставили предварительный диагноз ОРВИ. Было принято решение о госпитализации пациентки: вместе с мамой девочку увезли в городскую больницу.

Самолет через 2 часа, после дозаправки, улетел в Сеул.

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