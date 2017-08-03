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08:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

С начала лета в мото-авариях в Приморье погибло 11 человек

65 участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.

Источник: РИА "Новости"

Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.

С начала лета 2017 года на дорогах Приморья произошло 58 ДТП с участием мототранспорта, в которых 11 человек погибли, 65 — получили травмы различной степени тяжести. Такую статистику привело ИА PrimaMedia пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Так, 26 июля в Артеме на автодороге подъезд к городу Артему от автодороги Владивосток — Находка водитель мотоцикла Хонда КБ750К при движении в сторону Находки совершил столкновение с попутно движущимся мотоциклом Кавасаки ZZR1100. В результате ДТП оба мотоциклиста — молодые люди в возрасте 25 лет погибли на месте происшествия.

29 июля в поселке Новом Надеждинского района произошла автоавария, в результате которой погиб мотоциклист. Водитель микрогрузовика Toyota Hiace при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Ямаха, который двигался прямо, и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла — 37-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Установлено, что водитель мотоцикла был лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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И самый громкий случай произошел 31 июля на трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке с известной во Владивостоке женщиной-байкером Ольгой Прониной (Моникой). Она не справилась с управлением и влетела в леера. В результате ДТП она получила тяжелую сочетанную травму, от которой скончалась на месте происшествия до приезда скорой.

Известие о гибели 40-летней мото-звезды, катавшей по Владивостоку под псевдонимом Моника, вызвало бурное общественное обсуждение. Мотоциклистка была знаменита: ее Instagram-аккаунт на момент трагедии насчитывал более 137 тысяч подписчиков (сейчас уже больше), а после сообщения о случившемся их число еще возросло. Женщина не скрывала, что любила адреналин: на своем спортивном мотоцикле BMW S1000 RR она развивала скорость более 250 км/ч.

При этом, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения, хотя стаж вождения погибшей на момент аварии составлял 21 год.

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