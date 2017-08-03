С начала лета в мото-авариях в Приморье погибло 11 человек
65 участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.
65 участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.
Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.
С начала лета 2017 года на дорогах Приморья произошло 58 ДТП с участием мототранспорта, в которых 11 человек погибли, 65 — получили травмы различной степени тяжести. Такую статистику привело ИА PrimaMedia
Так, 26 июля в Артеме на автодороге подъезд к городу Артему от автодороги Владивосток — Находка водитель мотоцикла Хонда КБ750К при движении в сторону Находки совершил столкновение с попутно движущимся мотоциклом Кавасаки ZZR1100. В результате ДТП оба мотоциклиста — молодые люди в возрасте 25 лет погибли на месте происшествия.
29 июля в поселке Новом Надеждинского района произошла автоавария, в результате которой погиб мотоциклист. Водитель микрогрузовика Toyota Hiace при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Ямаха, который двигался прямо, и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла — 37-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Установлено, что водитель мотоцикла был лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
И самый громкий случай произошел 31 июля на трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке с известной во Владивостоке
Известие о гибели 40-летней
При этом, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения, хотя стаж вождения погибшей на момент аварии составлял 21 год.