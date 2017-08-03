Мотоциклист и его пассажир погибли, столкнувшись с тепловозом в Новосибирской области

По данным ведомства, ДТП произошло вечером в среду возле села Табулга. Тепловоз столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находился 25-летний водитель.

В результате столкновения водитель и его 45-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. Выяснилось, что водитель мотоцикла не остановился на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии.