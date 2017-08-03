В Пермском районе вблизи ЛЭП нашли снаряд

Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго», действуя в соответствии с инструкциями, вызвали к месту происшествия сотрудников полиции, Росгвардии, регионального управления МЧС. Службой безопасности филиала также были предприняты меры по недопущению посторонних лиц к месту нахождения опасного предмета.



Прибывшие саперы подтвердили, что обнаруженный предмет является снарядом. Место происшествия оцеплено. Обезвреживание опасной находки планируется произвести сегодня.



В ОАО «МРСК Урала» регулярно проводятся антитеррористические тренировки, проверки готовности сотрудников к работе в нештатных ситуаций. В данном случае грамотность, четкость и оперативность действий энергетиков позволили обеспечить безопасность самих работников, других людей, предотвратить возможные нарушения в электроснабжении.