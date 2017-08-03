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08:52 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском районе вблизи ЛЭП нашли снаряд

2 августа в 17:30 энергетики при обходе линии электропередачи 35 кВ «Горка-Юг» в Пермском районе обнаружили предмет, похожий на снаряд и оперативно отреагировали на нештатную ситуацию, связанную с обнаружением опасной находки.

Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго», действуя в соответствии с инструкциями, вызвали к месту происшествия сотрудников полиции, Росгвардии, регионального управления МЧС. Службой безопасности филиала также были предприняты меры по недопущению посторонних лиц к месту нахождения опасного предмета.

Прибывшие саперы подтвердили, что обнаруженный предмет является снарядом. Место происшествия оцеплено. Обезвреживание опасной находки планируется произвести сегодня.

В ОАО «МРСК Урала» регулярно проводятся антитеррористические тренировки, проверки готовности сотрудников к работе в нештатных ситуаций. В данном случае грамотность, четкость и оперативность действий энергетиков позволили обеспечить безопасность самих работников, других людей, предотвратить возможные нарушения в электроснабжении.

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В Пермском районе вблизи ЛЭП нашли снаряд
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