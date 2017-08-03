Пожилой водитель скончался прямо на дороге под Владивостоком
В районе «Фетисов Арены» автомобиль врезался в леера, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime.
В районе «Фетисов Арены» автомобиль врезался в леера, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime.
По предварительной информации, пожилому водителю иномарки стало плохо за рулем. Мужчина не справился с управлением и врезался в леерное ограждение. Когда очевидцы происшествия подбежали к автомобилю, мужчина был без сознания. Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи констатировали его смерть.