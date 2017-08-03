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10:27 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске мопедиста задержали за слишком медленную езду

Автоинспекторов насторожила манера вождения красноярца.

В Красноярске на улице Тамбовской сотрудники ДПС задержали 39-летнего водителя мопеда. Как рассказали в дорожной полиции, мопедист ехал очень медленно и при этом странно маневрировал, чем создавал угрозу для остальных участников движения.

Проверка показала, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения — 0,62 мл/л.

В 2016 году красноярец был лишен водительских прав за аналогичное нарушение — в пьяном виде он управлял автомобилем. К моменту задержания водительские права мужчины ещё не были восстановлены.

Теперь нарушителю грозит штраф до 300 тысяч или лишение свободы сроком до двух лет.

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