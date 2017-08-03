В Красноярске мопедиста задержали за слишком медленную езду

В Красноярске на улице Тамбовской сотрудники ДПС задержали 39-летнего водителя мопеда. Как рассказали в дорожной полиции, мопедист ехал очень медленно и при этом странно маневрировал, чем создавал угрозу для остальных участников движения.

Проверка показала, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения — 0,62 мл/л.

В 2016 году красноярец был лишен водительских прав за аналогичное нарушение — в пьяном виде он управлял автомобилем. К моменту задержания водительские права мужчины ещё не были восстановлены.