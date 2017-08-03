На Кубани возбудили дело после ДТП, в котором погибли четыре человека

По уточненной информации ведомства, на восьмом километре автодороги «Приазовка-Воронцовка-Должанская», 60-летняя женщина-водитель Hyundai Solaris, не справилась с управлением и допустила занос автомобиля, в результате чего столкнулась с автомобилем Citroen Berlingo под управлением 58-летнего мужчины, который ехал во встречном направлении. В результате аварии от полученных травм на месте скончались пассажирка Citroen, а также водитель Hyundai и два его пассажира — 71-летний мужчина и 13-летний ребенок. Также с различными травмами госпитализированы два пассажира Hyundai Solaris и водитель Citroen.