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10:14 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани возбудили дело после ДТП, в котором погибли четыре человека

КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. По факту ДТП в Ейском районе, где погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось об аварии с участием двух автомобилей, которая произошла в среду днем на азовском побережье.

По уточненной информации ведомства, на восьмом километре автодороги «Приазовка-Воронцовка-Должанская», 60-летняя женщина-водитель Hyundai Solaris, не справилась с управлением и допустила занос автомобиля, в результате чего столкнулась с автомобилем Citroen Berlingo под управлением 58-летнего мужчины, который ехал во встречном направлении. В результате аварии от полученных травм на месте скончались пассажирка Citroen, а также водитель Hyundai и два его пассажира — 71-летний мужчина и 13-летний ребенок. Также с различными травмами госпитализированы два пассажира Hyundai Solaris и водитель Citroen.

«В настоящее время по факту ДТП в следственном отделе ОМВД России по Ейскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.

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