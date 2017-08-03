На Кубани возбудили дело после ДТП, в котором погибли четыре человека
КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. По факту ДТП в Ейском районе, где погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщает
КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. По факту ДТП в Ейском районе, где погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщает
Ранее сообщалось об аварии с участием двух автомобилей, которая произошла в среду днем на азовском побережье.
По уточненной информации ведомства, на восьмом километре автодороги «Приазовка-Воронцовка-Должанская», 60-летняя
«В настоящее время по факту ДТП в следственном отделе ОМВД России по Ейскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.