В Беларуси из-за непогоды отмечались сбои электроснабжения 519 населенных пунктов
По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 519 населенных пунктов, 57 сельскохозяйственных зданий.
По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 519 населенных пунктов, 57 сельскохозяйственных зданий.
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси
По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 519 населенных пунктов, 57 сельскохозяйственных зданий. «Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По последним данным, без электроснабжения остаются 16 населенных пунктов», — проинформировали в МЧС.
Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев.