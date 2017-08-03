В Беларуси из-за непогоды отмечались сбои электроснабжения 519 населенных пунктов

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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси из-за непогоды 2 августа отмечались сбои электроснабжения 519 населенных пунктов. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

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По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 519 населенных пунктов, 57 сельскохозяйственных зданий. «Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По последним данным, без электроснабжения остаются 16 населенных пунктов», — проинформировали в МЧС.

Из-за гроз с порывами ветра до 23 м/с накануне пострадали 24 населенных пункта в 9 районах Витебской, Гродненской и Минской областей. Повреждены кровли 19 жилых домов, 3 производственных и 28 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 14 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены 5 автомобилей.