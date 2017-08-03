Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Путин ответил о дополнительных мерах вслед за высылкой дипломатов
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
90-килограммовая модель показала смелое фото
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин «эмоциональный интеллект» недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Украина пребывает в состоянии сальной истерики – эксперт
«Хорошая новость Кремлю»: NI о новых санкциях США
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Японская поэзия спорта
09:31 (мск), источник: Интерфакс

При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки

Взрыв произошел накануне в селе Приморское Гудаутского района.

Источник: МЧС Республики Абхазия

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — При взрывах на складе боеприпасов в Абхазии погибли двое туристов из России, сообщил в четверг «Интерфаксу» пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломия.

Читайте также
Число пострадавших при взрыве в Абхазии россиян выросло до 35 человек

«Три женщины в момент взрывов находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов. Две женщины, предположительно, жительницы Санкт-Петербурга, погибли, их тела спасатели нашли утром. Третья женщина из Подольска найдена живой с переломом руки. Владельцы частной гостиницы, где они остановились, подтвердили, что эти три женщины не вернулись вчера в гостиницу», — сказал Ломия.

Ранее в Минздраве Абхазии сообщили, общее количество пострадавших при взрыве склада боеприпасов в Абхазии составило 60 человек, число пострадавших российских туристов — 35 человек.

2 августа на складе боеприпасов минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района произошла серия взрывов. На совещании президент республики Рауль Хаджимба поручил премьер-министру Беслану Барциц создать специальную комиссию, которая определит объемы и масштабы нанесенного ущерба и объемы компенсации, которые будут выплачены всем пострадавшим.

Комментарии
5
Александр Сергеевич
Эта новость вообще полный маразм.
1. Военный объект повышенной опасности в полной близости с нас. пунктом, да еще у береговой зоны. При их ландшафте местности это сверх тупизма, 10 км в горы, в ущелье и храни чего хочешь.
2. Объект не имел периметра безопасности?
3. Конная прогулка без сопровождения в непосредственной близости с объектом.
4. Полный пофигизм арендадателя! - и это там как правило норма!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр Сергеевич
Одна, да не одна. Если они моют, то наши в деле.
Наши туристы давно стали хорошо продаваемым товаром!
Там не то, что бы беззаконие, там просто пустота, вакуум :) и если форс мажор, то как то так и выходит.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
www.Sochi.OOO Сочи ООО
Работая в Интернет-Агентстве Сочи, мы получаем всё лето большое количество жалоб, что мол туристов нет. Какие к чёрту туристы в номер за 3900 руб? Абхазия уже много лет не способна отладить туристический трафик. У нас огромное число жалоб на тамошние поборы и лишь недавно пресса начала публиковать происшествия, о которых раньше молчали. Какой дурак поедет в мир беззакония и низкого образования? Одна семейка отмывает российские бабки и пилит, отправляя своих детей в Лондон. Что-то надо решать с этой страной? Или грузии отдавать или присоединять.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Из российских авиакомпаний уволились около 200 пилотов
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
В Абхазии назвали имена погибших при взрыве россиянок
Премьер-министр Японии сформировал новый кабинет министров
СМИ: в Ираке нашли данные о находящихся в Европе террористах ИГ
После массового отравления на турбазе в Бурятии возбуждено дело
На Украине заявили, что все паспорта Саакашвили аннулированы
СМИ: стратег кампании Клинтон переходит в команду Цукерберга
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото первого официального краш-теста ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
Наследников имущества защитит новый закон
Переселенцам из хрущевок предоставят на выбор по три квартиры
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь