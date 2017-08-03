При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Взрыв произошел накануне в селе Приморское Гудаутского района.
Взрыв произошел накануне в селе Приморское Гудаутского района.
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — При взрывах на складе боеприпасов в Абхазии погибли двое туристов из России, сообщил в четверг «Интерфаксу»
«Три женщины в момент взрывов находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов. Две женщины, предположительно, жительницы
Ранее в Минздраве Абхазии сообщили, общее количество пострадавших при взрыве склада боеприпасов в Абхазии составило 60 человек, число пострадавших российских туристов — 35 человек.
2 августа на складе боеприпасов минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района произошла серия взрывов. На совещании президент республики Рауль Хаджимба поручил
1. Военный объект повышенной опасности в полной близости с нас. пунктом, да еще у береговой зоны. При их ландшафте местности это сверх тупизма, 10 км в горы, в ущелье и храни чего хочешь.
2. Объект не имел периметра безопасности?
3. Конная прогулка без сопровождения в непосредственной близости с объектом.
4. Полный пофигизм арендадателя! - и это там как правило норма!
Наши туристы давно стали хорошо продаваемым товаром!
Там не то, что бы беззаконие, там просто пустота, вакуум :) и если форс мажор, то как то так и выходит.