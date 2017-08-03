МЧС Абхазии назвало имена погибших при взрыве россиянок
Власти Абхазии установили личности двух погибших при взрыве на военном складе в Гудаутском районе россиянок. Об этом РБК сообщили в МЧС республики.
Власти Абхазии установили личности двух погибших при взрыве на военном складе в Гудаутском районе россиянок. Об этом РБК сообщили в МЧС республики.
По словам начальника
По словам Ломии, с ними также была найдена жительница подмосковного Подольска. «Дмитриева Людмила, 1954 года рождения. С переломом руки она доставлена в больницу», — отметил он. Представитель МЧС добавил, что группа туристов из России совершала конную прогулку на территории, где произошел взрыв — село Приморск Гудаутского района.
Как уточнили в местном МЧС, у погибших жительниц
Ранее стало известно, что две погибшие россиянки скончались от полученных осколочных ранений. Всего, по последним данным, в результате взрыва пострадали 35 граждан России, 27 из них были госпитализированы. Общее число пострадавших при инциденте достигает 60 человек.
Взрыв военного склада близ села Приморское Гудаутского района Абхазии произошел около 16:30 в среду, 2 августа 2017 года. После взрыва на складе начался пожар. В результате произошедшего пострадали отдыхавшие в этом районе россияне.
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