МЧС Абхазии назвало имена погибших при взрыве россиянок

Источник: МЧС Республики Абхазия

По словам начальника пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия, жертвами взрыва стали две жительницы Санкт-Петербурга. «[Погибли] Панакова Елена, 1970 года рождения, Тимофеева Елена, 1962 года рождения», — сообщил представитель ведомства.

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По словам Ломии, с ними также была найдена жительница подмосковного Подольска. «Дмитриева Людмила, 1954 года рождения. С переломом руки она доставлена в больницу», — отметил он. Представитель МЧС добавил, что группа туристов из России совершала конную прогулку на территории, где произошел взрыв — село Приморск Гудаутского района.

Как уточнили в местном МЧС, у погибших жительниц Санкт-Петербурга было российское гражданство.

Ранее стало известно, что две погибшие россиянки скончались от полученных осколочных ранений. Всего, по последним данным, в результате взрыва пострадали 35 граждан России, 27 из них были госпитализированы. Общее число пострадавших при инциденте достигает 60 человек.