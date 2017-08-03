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09:37 (мск), источник: ТАСС

Welt: в Ираке обнаружили данные о находящихся в Европе террористах ИГ

Список содержит имена и фотографии 173 членов группировки, в числе которых выходцы из Ирака, граждане Туниса, Марокко, Иордании, Таджикистана и Саудовской Аравии.

Источник: Reuters

ТАСС, 3 августа. Список из 173 членов террористической организации «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ), готовых исполнить теракты в странах Европы, был обнаружен в Ираке. О том, что среди них есть несколько граждан ЕС, сообщает в среду немецкая газета Die Welt.

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По информации издания, помимо имен в списке присутствуют фотографии исламистов и данные о том, откуда они родом. Именно они рассматриваются в качестве потенциальных исполнителей терактов от имени ИГ.

Большинство перечисленных в списке (132 человека) — выходцы из Ирака. Также в нем числятся граждане Туниса, Марокко, Иордании, Таджикистана и Саудовской Аравии. При этом шесть возможных смертников — родом из Бельгии, Нидерландов, Франции и Германии.

Иракский спецназ обнаружил данные в тайнике террористов во время битвы за Мосул. Разведка США проанализировала полученные данные, они были отправлены полицейским управлениям европейских стран с целью обеспечения мер безопасности в связи с возможным въездом в Европу указанных лиц.

Комментарии
5
www.Sochi.OOO Сочи ООО
Экипировка классная на фото с солдатиками. Но Европа ещё долго будет ощущать на себе последствия провала своей политики и прогиба под штаты.
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Сергей Костенко
Но агрессор - всё равно Россия...
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Дмитрий Николаевич Федунов
Наличие диссидентов в еврозоне никак не вредит России. Не плохая новость, так сказать.
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