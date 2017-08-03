Директора донского МУП будут судить за растрату более 620 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, руководителю муниципального предприятия инкриминируется ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый заключил фиктивный договор об аренде GPS-оборудования для использования при межевании земельных участков, несмотря на то, что на балансе предприятия аналогичное оборудование уже имелось.