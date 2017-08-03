Директора донского МУП будут судить за растрату более 620 тысяч рублей
Директора МУП «Земля», занимающегося кадастровыми работами, будут судить в Тарасовском районе Ростовской области за растрату более 620 тысяч рублей.
Директора МУП «Земля», занимающегося кадастровыми работами, будут судить в Тарасовском районе Ростовской области за растрату более 620 тысяч рублей.
Как сообщает
По версии следствия, обвиняемый заключил фиктивный договор об аренде
Впоследствии на расчетный счет арендодателя было перечислено более 620 тыс. рублей бюджетных денег. При этом само оборудование в организацию так и не поступило.