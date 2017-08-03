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10:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Директора донского МУП будут судить за растрату более 620 тысяч рублей

Директора МУП «Земля», занимающегося кадастровыми работами, будут судить в Тарасовском районе Ростовской области за растрату более 620 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, руководителю муниципального предприятия инкриминируется ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый заключил фиктивный договор об аренде GPS-оборудования для использования при межевании земельных участков, несмотря на то, что на балансе предприятия аналогичное оборудование уже имелось.

Впоследствии на расчетный счет арендодателя было перечислено более 620 тыс. рублей бюджетных денег. При этом само оборудование в организацию так и не поступило.

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