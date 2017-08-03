В Ростовской области двух руководителей фирм подозревают в отмывании 80 млн рублей
Руководителей двух коммерческих организаций в Ростовской области заподозрили в отмывании более 80 млн рублей, об этом сообщает
Руководителей двух коммерческих организаций в Ростовской области заподозрили в отмывании более 80 млн рублей, об этом сообщает
Как установили полицейские, подозреваемые получили в одном из банков кредит на сумму более 180 млн руб. Для того, чтобы легализовать средства, они перевели часть денег на счета компаний, созданных на подставных лиц, и обналичили деньги.
В отношении граждан возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — отмывание денежных средств. Если подозреваемых признают виновными, им грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.