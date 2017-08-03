В Калининграде против 15-летней школьницы возбудили уголовное дело
В Калининграде против 15-летней школьницы возбудили уголовное дело. Девушку заподозрили в грабеже с угрозой применения насилия, сообщает
В Калининграде против 15-летней школьницы возбудили уголовное дело. Девушку заподозрили в грабеже с угрозой применения насилия, сообщает
По версии следствия, в один из вечеров июля юная калининградка с угрозами открыто похитила у своей ровесницы мобильный телефон и два серебряных кольца. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.
«В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетней преступления», — сообщили в СКР.
Расследование уголовного дела продолжается.