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10:11 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде против 15-летней школьницы возбудили уголовное дело

В Калининграде против 15-летней школьницы возбудили уголовное дело. Девушку заподозрили в грабеже с угрозой применения насилия, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Источник: Аргументы и факты

По версии следствия, в один из вечеров июля юная калининградка с угрозами открыто похитила у своей ровесницы мобильный телефон и два серебряных кольца. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.

«В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетней преступления», — сообщили в СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

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