В Большой Глушице ночью сгорел автомобиль
Пожар тушили два человека.
Пожар тушили два человека.
В ночь на 3 августа по адресу: м.р. Большеглушицкий, с. Большая Глушица, ул. Степана Разина, произошел пожар. Горело транспортное средство.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона). Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: