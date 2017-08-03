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09:58 (мск), источник: НИА Самара

В Большой Глушице ночью сгорел автомобиль

Пожар тушили два человека.

В ночь на 3 августа по адресу: м.р. Большеглушицкий, с. Большая Глушица, ул. Степана Разина, произошел пожар. Горело транспортное средство.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона). Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337−72−82.

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