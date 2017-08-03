В Большой Глушице ночью сгорел автомобиль

В ночь на 3 августа по адресу: м.р. Большеглушицкий, с. Большая Глушица, ул. Степана Разина, произошел пожар. Горело транспортное средство.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.